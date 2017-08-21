Полиция рассматривает человеческий фактор среди причин пожара в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Полиция рассматривает ряд возможных причин крупного пожара в Ростове-на-Дону, в том числе человеческий фактор, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции принимают участие в ликвидации пожара, возникшего сегодня в частном секторе на улице Нижегородской города Ростова-на-Дону. Помимо других задействованных подразделений сотрудников полиции, на месте работает следственно-оперативная группа. В настоящее время отрабатывается ряд возможных версий и причин произошедшего возгорания. Рассматривается варианты, носящие как техногенный характер, так и включающие человеческий фактор", — говорится в сообщении.

На совещании оперативного штаба губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что "версия поджога будет отработана самым серьезным образом".

По данным источника в экстренных службах региона, в результате пожара пострадали 45 человек, госпитализированы семь.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось об эвакуации 650 человек и порядка 30 горящих домах, жертв нет. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров.