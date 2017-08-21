Прокуратура рассмотрит все версии пожара в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов заявил, что рассматриваются различные версии причины пожара в Ростове-на-Дону; по словам губернатора Ростовской области Виталия Голубева, версия поджога будет отработана "самым серьезным образом".

"Можно строить различные версии, различные версии имеют место быть. Причины пожара выяснит следствие", — сказал на совещании оперативного штаба Баранов в ответ на замечание Голубева о том, что в СМИ "активно распространяется информация о поджоге".

По словам губернатора, к нему обращались жители, которые говорили о возможности поджога "открыто, настойчиво", а также о том, "что это преднамеренное действие некоторых риелторов".

"Пока об этом говорить преждевременно, после осмотра место происшествия следственные органы сделают конкретные выводы", — заметил Баранов.

"Версия поджога будет отработана самым серьезным образом", — добавил Голубев.