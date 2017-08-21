Мэр Сургута рассказал о состоянии пострадавших от нападения местного жителя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг — РИА Новости. Состояние одного из пострадавших в результате субботнего нападения в центре Сургута остается крайне тяжелым, еще трое переведены из реанимации, сообщил глава города Вадим Шувалов.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. Молодой человек с ножом ранил семерых, после чего был ликвидирован полицией. Уголовное дело следователи возбудили по статье, связанной с покушением на убийство. По данным следствия, нападавший — местный житель 1998 года рождения. Все пострадавшие оперативно были доставлены в городскую больницу, в тот же день один из них был отпущен домой.

На своей странице в соцсети ''ВКонтакте'' Шувалов написал, что в понедельник посетил местный травматологический центр. По его словам, сейчас там по-прежнему находятся шестеро пострадавших.

''Состояние одного из них крайне тяжелое, но доктора говорят, что есть улучшения. Самочувствие двоих пострадавших удовлетворительное. Еще троим стало лучше, и они переведены из реанимации в палату интенсивной терапии. Угрозы жизни нет'', — отметил мэр Сургута, уточнив, что пациенты настроены позитивно.

Ранее в понедельник Шувалов выступил с видеообращением к жителям Сургута. Он заявил, что обстановка в городе в настоящее время спокойная, все учреждения и предприятия работают в штатном режиме.