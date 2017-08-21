За медпомощью в результате пожара в Ростове-на-Дону обратились 36 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. За медицинской помощью в результате крупного пожара в Ростове-на-Дону обратились 36 человек, сообщила журналистам начальник областного минздрава Татьяна Быковская.

"Поступило 36 обращений, три человека с ожогами (15%, 7% и 5%) госпитализированы, а также в больнице один сотрудник МЧС с черепно-мозговой травмой, трое полицейских обратились с отравлением угарным газом", — сказала Быковская на совещании оперативного штаба.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось об эвакуации 650 человек и порядка 30 горящих домах, жертв нет. Вечером МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров.