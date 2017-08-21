Пожар в Ростове-на-Дону локализован на площади десять тысяч "квадратов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону локализован на площади 10 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в Южном региональном центре МЧС России.

"Объявлена локализация пожара на площади 10 тысяч квадратных метров в 18:53 мск", — сказали в ЮРЦ МЧС.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось об эвакуации 650 человек и порядка 30 горящих домах.