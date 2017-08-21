Пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону на ночь разместят в двух школах

КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Пострадавших от крупного пожара в Ростове-на-Дону, где загорелся частный сектор, разместят на ночь в двух пунктах временного пребывания, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии донской столицы.

Ранее сообщалось, что более 500 человек, в том числе жители ближайших многоквартирных домов, эвакуированы из-за крупного пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главе города организовать пункты временного размещения для пострадавших. Они были открыты на территории средней школы №26 и Управления социальной защиты населения Ростова-на-Дону.

"Сейчас в штабе ведётся перепись граждан, которые заявляют о том, что они являются пострадавшими. Далее этим гражданам предоставляется транспортное обеспечение до пунктов временного пребывания. Эти пункты определены в городе в двух школах: школа 5 и школа 22, где организован ночлег, горячее питание, вода и все необходимое для пребывания", — сказал представитель ведомства.

Уточняется, что общее количество пострадавших будет известно после того, как все граждане заявят об этом.

Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Как сообщали в МЧС, площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров. В тушении пожара задействовано 149 человек и 54 единицы техники.