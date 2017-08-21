На Кубани загорелся городской рынок на площади две тысячи "квадратов"

КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Пожар на площади две тысячи квадратных метров произошел на центральном рынке в городе Новокубанск, пострадавших и погибших, по предварительной информации, нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

"В Новокубанске произошло загорание центрального рынка по улице Первомайская. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 01 в 17:11", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, на месте работают 45 человек, 14 единиц техники.