Местные власти сообщили подробности о пожаре в Ростове-на-Дону

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, предварительно начался в брошенных, непригодных для проживания домах, сообщается на официальном портале правительство Ростовской области со ссылкой на губернатора области Василия Голубева.

"Предварительно установлено, что возгорание началось в брошенных домах, непригодных для проживания", — говорится в сообщении.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, его тушат девять бортов авиации. Как сообщается на сайте правительства Ростовской области со ссылкой на ГУ МЧС, огонь охватил до 30 домов. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуированы около 560 человек.