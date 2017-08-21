Суд отказался возвращать в прокуратуру дело о ДТП с "пьяным мальчиком"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Железнодорожный суд Подмосковья отказался возвращать в прокуратуру дело Ольги Алисовой, которая насмерть сбила шестилетнего мальчика в Балашихе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В понедельник суд провел предварительные слушания, которые прошли в закрытом режиме. Журналистов и слушателей пустили только на оглашение определений суда, вынесенных по итогу слушаний. Обвиняемая Алисова содержится в СИЗО.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

По факту ЧП возбуждено два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).

Изначально Алисова была отпущена под подписку о невыезде, но после предания делу огласки ее заключили под стражу: следователь установил, что она не проживала по установленному адресу.