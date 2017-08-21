Огонь в Ростове-на-Дону перекинулся на 6 этаж многоэтажки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Огонь с частных домов Ростова-на-Дону перекинулся на шестой этаж многоквартирного дома, но пожар в квартире быстро локализовали, сообщил РИА Новости источник в оперативном штабе.

"Огонь перекинулся на балкон шестого этажа многоэтажного дома, но его быстро локализовали и не дали распространяться по всему дому", — пояснил источник.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

По последним данным, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, его тушат девять бортов авиации. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Для пострадавших от пожара открыли два пункта временного размещения. Эвакуировано около 560 человек.