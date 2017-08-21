В Ростове-на-Дону горят уже около 25 домов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Шесть кварталов в зоне пожара в Ростове-на-Дону отключены от газа и электричества, горят порядка 25 домов, сообщил журналистам в понедельник замначальника ГУМЧС по области Евгений Кондратьев.

"Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек", — пояснил Кондратьев.

Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает 6 тысяч квадратных метров.