В Ростове-на-Дону горят уже около 25 домов

16:3621.08.2017
(обновлено: 16:49 21.08.2017)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Шесть кварталов в зоне пожара в Ростове-на-Дону отключены от газа и электричества, горят порядка 25 домов, сообщил журналистам в понедельник замначальника ГУМЧС по области Евгений Кондратьев.
"Шесть кварталов отключены от газа и электроснабжения, в зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. В зоне пожара находится порядка 25 домов, эвакуировано около 560 человек", — пояснил Кондратьев.
Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает 6 тысяч квадратных метров.
Более двадцати пяти частных домов в районе Театрального спуска загорелись в Ростове-на-Дону в понедельник в первой половине дня.
Из-за разраставшегося пожара многие люди были вынуждены покинуть свои дома, находящиеся рядом с местом возникновения возгорания.
Через какое-то время стали поступать сообщения о том, что в домах из-за пожара начали взрываться газовые баллоны.
Площадь пожара в Ростове-на-Дону спустя два часа достигла семи тысяч квадратных метров, в городе был введен режим ЧС.
На данный момент из-за пожара уже эвакуированы более 500 человек, в том числе жители многоквартирных домов, расположенных рядом с местом ЧП.
В Ростове-на-Дону были развернуты шесть пунктов временного размещения для пострадавших от пожара.
На данный момент пожар тушат 186 человек и 63 единицы техники, в том числе вертолеты и самолеты.
Работы по тушению пожара осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду.
За день ранг сложности пожара был повышен с третьего до четвертого из пяти существующих.
В МЧС сообщают, что угроза распространения огня на соседние здания пока сохраняется.
Известно о трех пострадавших, получивших ожоги по время пожара, они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
В связи с пожаром в областном главке МЧС России была открытая "горячая линия".