Крупный пожар в Ростове-на-Дону затронул дома в двух районах города

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону. 21 августа 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Крупный пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону, из-за которого эвакуировали более 500 человек, затронул территорию двух районов города — Кировского и Пролетарского, следует из объявления о местонахождении пунктов временного размещения для пострадавших.

"Пункт размещения пострадавших от пожара Пролетарского и Кировского районов находится на улице Станиславского, 302", — следует из объявления.

Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Более 500 человек, в том числе жители ближайших многоквартирных домов, были эвакуированы, для них развернуты пункты временного размещения.

Медики сообщали о трех пострадавших с ожогами.

Как сообщали в МЧС, площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров, к ликвидации пожара привлечено 186 человек и 63 единицы техники.