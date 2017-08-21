В Москве из пневматики ранили 3-летнюю девочку

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подросток ранил трёхлетнюю девочку из пневматического пистолета на юге Москвы, её жизни ничто не угрожает, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На улице Медиков, 14 (район Царицыно) трёхлетняя девочка получила ранение из пневматического пистолета. Стрелял подросток", — сказал собеседник агентства, отметив, что девочка получила царапину на лбу от срикошетившей пули.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента, не уточнив характер ранений. По предварительной информации, инцидент явился следствием неосторожности, девочка получила незначительную травму.

"Родные ребёнка отказались от госпитализации", — подчеркнули в главке. Полицейские проводят проверку, обстоятельства выясняются.