В Москве из пневматики ранили 3-летнюю девочку

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подросток ранил трёхлетнюю девочку из пневматического пистолета на юге Москвы, её жизни ничто не угрожает, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента, не уточнив характер ранений. По предварительной информации, инцидент явился следствием неосторожности, девочка получила незначительную травму.
"Родные ребёнка отказались от госпитализации", — подчеркнули в главке. Полицейские проводят проверку, обстоятельства выясняются.