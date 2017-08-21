МЧС открыло "горячую линию" из-за крупного пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Открыта "горячая линия" в связи с крупным пожаром в частном секторе в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в областном главке МЧС России.

Ранее в больнице скорой медицинской помощи города сообщили РИА Новости, что по предварительным данным, три человека получили ожоги после крупного пожара в Ростове-на-Дону, они находятся в состоянии средней тяжести.

"При необходимости обращайтесь по телефону 01, (101). Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Ростовской области: 8-863-239-99-99", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, к ликвидации пожара привлечено 186 человек и 63 единицы техники.

Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Как сообщали в МЧС, площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров.