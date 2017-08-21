В Ростове-на-Дону развернули пункты временного размещения на месте пожара

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону

Сотрудник противопожарной службы МЧС России во время ликвидации пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Пункты временного размещения на более чем 700 человек развернуты в Ростове-на-Дону, где произошел крупный пожар в частном секторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России.

Ранее сообщалось, что более 500 человек, в том числе жители ближайших многоквартирных домов, эвакуированы из-за крупного пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главе города организовать пункты временного размещения для пострадавших.

"Развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью более 700 человек. Проводится наращивание группировки", — рассказали в ведомстве.

В тушении пожара задействовано 149 человек и 54 единицы техники.

Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. Как сообщали в МЧС, площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров.