Губернатор дал два дня на устранение последствий ливня в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил в течение двух дней провести основные работы по ликвидации последствий сильного ливня в столице региона, сообщила сотрудник пресс-службы главы региона Евгения Кузнецова.

В Красноярске в воскресенье из-за дождя власти ввели режим ЧС. От электричества первоначально были отключены 214 многоквартирных домов. Дождь шел с утра воскресенья в течение всего дня. Некоторые улицы оказались затоплены и непроходимы для общественного транспорта, было полностью приостановлено движение электротранспорта, некоторые припаркованные автомобили были затоплены почти по крышу. По данным специалистов Гидрометцентра, в Красноярске за сутки выпало около 170% месячной нормы осадков.

"Губернатор подчеркнул, что основные работы по ликвидации последствий ливней необходимо завершить в течение двух ближайших дней", — сказала Кузнецова.

По данным пресс-службы, в настоящее время коммунальщики ликвидируют последствия ливня на улице Заречная. Здесь размыло грунт, предстоит укрепить основание опоры ЛЭП. На улице 2-я Брянская коммунальщики убирают поваленные деревья. На участке проспекта Котельникова, где от дождей пострадали опоры уличных фонарей, повреждено дорожное полотно. Сейчас на всех объектах работают специалисты и техника.

По словам главы края, городские службы, задействованные для максимально быстрой организации ремонтных работ и нормализации движения транспорта, "работают оперативно и слаженно".

"Несмотря на то, что дождь не прекращался, городские службы работали качественно. Сейчас предстоит сконцентрировать усилия на тех объектах, где требуется капитальное восстановление, где необходимы укрепление грунта, ремонт дорожного полотна, перенос опор ЛЭП. На некоторых участках будет нужна помощь проектных институтов, возможно, понадобятся дополнительные геодезические обследования. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь", — цитирует пресс-служба слова Толоконского.