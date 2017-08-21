Губернатор дал два дня на устранение последствий ливня в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 21 авг — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский поручил в течение двух дней провести основные работы по ликвидации последствий сильного ливня в столице региона, сообщила сотрудник пресс-службы главы региона Евгения Кузнецова.
"Губернатор подчеркнул, что основные работы по ликвидации последствий ливней необходимо завершить в течение двух ближайших дней", — сказала Кузнецова.
По словам главы края, городские службы, задействованные для максимально быстрой организации ремонтных работ и нормализации движения транспорта, "работают оперативно и слаженно".
"Несмотря на то, что дождь не прекращался, городские службы работали качественно. Сейчас предстоит сконцентрировать усилия на тех объектах, где требуется капитальное восстановление, где необходимы укрепление грунта, ремонт дорожного полотна, перенос опор ЛЭП. На некоторых участках будет нужна помощь проектных институтов, возможно, понадобятся дополнительные геодезические обследования. Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь", — цитирует пресс-служба слова Толоконского.