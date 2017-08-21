При пожаре в Ростове-на-Дону пострадали три человека

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска

Пожар в Ростове-на-Дону в районе Театрального спуска

КРАСНОДАР, 21 авг — РИА Новости. Три человека находятся, по предварительным данным, получили ожоги после крупного пожара в Ростове-на-Дону, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в больнице скорой медицинской помощи города.

Ранее сообщалось, что более 500 человек, в том числе жители ближайших многоквартирных домов, эвакуированы из-за крупного пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил главе города организовать пункты временного размещения для пострадавших.

"После пожара доставлены три человека. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней тяжести, ими сейчас занимаются врачи. Пострадавшие находятся в ожоговом отделении", — сказал представитель учреждения.