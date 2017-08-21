Жительница Саратовской области из ревности застрелила мужа

САРАТОВ, 21 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следователи проводят проверку по факту гибели жителя города Вольска Саратовской области, которого, по предварительным данным, супруга застрелила из ружья во время конфликта на почве ревности, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в автомобиле, припаркованном на одной из улиц Вольска.

"По предварительным данным, между 37-летним потерпевшим и его 35-летней супругой… происходил конфликт на почве ревности женщины. По одной из версий, в ходе ссоры последняя произвела выстрел в мужа из охотничьего ружья, которое лежало на заднем сидении транспортного средства. От полученного ранения потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что сама женщина утверждает, что выстрелила из ружья по неосторожности.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.