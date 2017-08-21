Суд продлил арест гадалки по делу о хищении денег Нота-банка

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 1 октября срок ареста гадалки Ноны Михай по делу о хищении денег Нота-банка, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Постановлением суда срок содержания под стражей Михай Ноны продлили до 1 октября", — сказала представитель суда.

Ранее суд продлил до 5 октября арест бывших совладельцев Нота-банка Дмитрия и Вадима Ерохиных по делу о хищении средств вкладчиков.

"Нота-банк" также фигурирует в деле полковника МВД Дмитрия Захарченко, следствие считает, что он предупредил руководство Нота-банка о предстоящем обыске.

Давшие показания на подозреваемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса находятся под домашним арестом.

Дело полковника приобрело общественный резонанс, поскольку в его квартире обнаружили 9 миллиардов рублей в разной валюте, происхождение которых высокопоставленный сотрудник МВД объяснить не смог.

Полиция в рамках уголовного дела Нота-банка на данный момент расследует четыре эпизода: два по мошенничеству и еще два по растрате. Ранее сообщалось, что "дыра" в банке после отзыва лицензии у кредитной организации в ноябре 2015 года составила 26 миллиардов рублей.

Гадалка Михай обвиняется в пособничестве мошенничеству путем советов руководству банка при помощи карт таро и кофейной гущи.