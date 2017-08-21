Россельхознадзор зарегистрировал новые вспышки АЧС в трех регионах

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зафиксировал новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Омской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Владимирской и Омской областей, а также об обнаружении инфицированного возбудителем АЧС мясосырья на территории Краснодарского края", — говорится в сообщении.

Так, геном вируса АЧС был выделен 18 августа в патологическом материале, отобранном от домашних свиней, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве в деревне Воспушка Петушинского района Владимирской области, 19 августа — от домашних свиней, содержавшихся в личном подсобном хозяйстве в поселке Новая Станица, а также в личном подсобном хозяйстве на станции Валерино Калачинского района и селе Тавричанка Любинского района Омской области.

Кроме того, 18 августа геном выявлен в мясопродукции сельскохозяйственного колхоза "Родина" Усть-Лабинского района, где 16 августа была зарегистрирована вспышка АЧС, а также в свинине, хранящейся на территории ФГКУ ИК № 8 УФСИН по Краснодарскому краю.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Владимирской, Омской областей и Краснодарского края под контролем территориальных управлений Россельхознадзора. Первоочередные мероприятия проводятся", — отмечает ведомство.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.