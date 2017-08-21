МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Тушение пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону осложняет сильный ветер, порывы которого достигают 15 метров в секунду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, борьбу с огнем в настоящее время ведут 46 единиц техники, всего 120 человек. В 13.05 мск ранг сложности пожара повышен до третьего номера, а в 13.07 мск — до четвертого из пяти существующих.

"Проводится тушение пожара по повышенному четвертому номеру сложности. Есть угроза распространения огня на соседние строения. Работу по ликвидации пожара усложняет сильный ветер порывами до 15 метров в секунду", — рассказали в ведомстве.

Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. По словам источника РИА Новости в экстренных службах, пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на три соседних одноэтажных жилых дома.