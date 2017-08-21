В районе пожара в Ростове-на-Дону прогремел взрыв

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Мощнейший взрыв газа произошел в районе пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону, полицейские просят очевидцев отойти на безопасное расстояние, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние дома. Как сообщали в МЧС, площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров.

Как передает корреспондент РИА Новости, полицейские перекрыли несколько улиц и просят жителей как можно дальше отойти от места пожара. По их словам, в районе пожара чувствуется запах газа. На место уже приехали специалисты Горгаза.

На протяжении нескольких сотен метров вдоль улиц стоит больше сотни людей с личными вещами, одеждой, ценной аппаратурой. Жители отходят все дальше от места пожара.