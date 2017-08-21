Пожар в Ростове-на-Дону может перекинуться на жилые многоэтажки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Крупный пожар в частном секторе Ростова-на-Дону пока не добрался до двух близлежащих многоэтажек, но некоторые люди уже начали выносить из квартир самое ценное, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

С другой стороны от очага пожара находится строящийся жилищный комплекс "Тихий Дон". Он пока не заселен, поэтому эвакуация не требуется.

По информации ГУМВД по Ростовской области, полицейские отводят людей и эвакуируют автомобили от места пожара, распространившегося уже на 5 тысяч квадратных метров.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, из-за ветра огонь очень быстро перекидывается на соседние дома.