Площадь пожара в Ростове-на-Дону достигла пяти тысяч квадратных метров

Пожар в Ростове-на-Дону на улице Нижегородской. 21 августа 2017

Пожар в Ростове-на-Дону на улице Нижегородской. 21 августа 2017

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Площадь пожара в частном секторе Ростова-на-Дону увеличилась до 5 тысяч квадратных метров, идет эвакуация, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Южного регионального центра МЧС РФ.

"Площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров, группировка наращивается, проводится эвакуация. Огонь перекидывается на соседние частные дома, ситуация усложняется", — сказал собеседник агентства.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на три соседних одноэтажных жилых дома.

Началась эвакуация жителей из соседних домов, к тушению привлечен вертолет Ми-8, отметил источник.