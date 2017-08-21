РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Крупный пожар в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону охватил уже более 10 частных домов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

По словам источника РИА Новости в экстренных службах, пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние одноэтажные жилые дома.

Сильный ветер гонит смог и искры на другие дома. Люди отгоняют от места пожара автомобили, выносят из домов ценные вещи. Прозвучало несколько взрывов. По словам местных жителей, взрываются газовые баллоны. Из соседних домов начали эвакуировать людей, информации о погибших и пострадавших нет.

На месте наблюдается густой дым. Работают пожарные и полиция. По последним данным, площадь возгорания возросла до шести тысяч квадратных метров. К тушению подключили вертолет Ми-8 и пожарный корабль.

Огонь пока не добрался до двух близлежащих многоэтажек, но некоторые жители уже начали выносить из квартир ценные вещи.