Житель Кузбасса погиб, придя устраиваться на работу в строящийся храм

КЕМЕРОВО, 21 авг — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту смерти 54-летнего мужчины на территории строящегося храма, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в субботу. Житель города Междуреченска скончался в одной из больниц Прокопьевска. Предварительно установлено, что мужчина приехал в Прокопьевский район устраиваться на работу в строящийся храм.

"Находясь на территории церкви, он заглянул в одно из смотровых окон, в это время со строительных лесов оторвался металлический прут и травмировал потерпевшего. Сторож вызвал скорую помощь, тяжело травмированного мужчину госпитализировали", — сообщает СУСК, добавляя, что спасти мужчину не удалось.

Представители ведомства выясняют обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.