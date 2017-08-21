В Ростове десятки людей покинули дома из-за пожара в частном секторе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Несколько десятков человек покинули свои жилища из-за крупного пожара в районе Театрального спуска в Ростове-на-Дону, который охватил несколько частных домов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Район примыкает к территории жилищного комплекса "Тихий Дон". По информации МЧС, эвакуация многоквартирных домов ЖК не проводится.

В районе пожара раздался сильный взрыв. Местные жители говорят о взрывах газовых баллонов, которые стоят в их домах. Люди выносят ценные вещи, документы, отгоняют машины от места пожара.

По данным МЧС, на месте работают 17 человек, шесть единиц техники. Ситуация осложняется из-за сильного ветра.