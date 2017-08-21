Мужчина выжил после падения на рельсы на станции метро "Свиблово"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мужчина упал на рельсы на станции "Свиблово" московского метрополитена и остался жив, движение поездов в настоящее время вошло в график, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 11.40 на станции метро Свиблово произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого мужчина упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд и получил значительные травмы", — сказал он.

По его словам, в 11.45 было снято напряжение для извлечения пострадавшего. На место был вызван наряд скорой помощи, который госпитализировал мужчину в 20 ГКБ. Мужчину извлекли около 12.15, на пути было подано напряжение, после чего движение поездов вошло в обычный режим.

"Сотрудниками полиции опрошены все свидетели, включая машиниста электропоезда… Информация об инциденте сообщена в прокуратуру на Московском метрополитене. Проводится проверка", — рассказал Мышляев.