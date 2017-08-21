Двое жителей Кургана сожгли тело давно умершей девушки по совету знахарки

ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг — РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Кургана, подозреваемых в повреждении могилы на местном кладбище, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Курганской области.

По данным областной полиции, 18 августа в дежурную часть ОМВД России по Кетовскому району поступило сообщение от жителя села Менщиково Кетовского района, который заявил, что при посещении могил умерших родственников на местном кладбище он обнаружил одно из захоронений поврежденным.

По данным местных СМИ, подозреваемые выкопали и сожгли тело девушки, умершей пять лет назад. Предположительно, к осквернению могилы может быть причастен бывший молодой человек девушки, которой она якобы часто снилась: сообщается, что он обратился к знахаркам, одна из которых посоветовала раскопать могилу и сжечь тело.

"На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое подозреваемых в совершении данного преступления, ими оказались два неработающих жителя города Кургана 1987 и 1994 годов рождения", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.