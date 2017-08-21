Двое жителей Кургана сожгли тело давно умершей девушки по совету знахарки

ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг — РИА Новости. Полиция задержала двух жителей Кургана, подозреваемых в повреждении могилы на местном кладбище, возбуждено уголовное дело, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Курганской области.
По данным местных СМИ, подозреваемые выкопали и сожгли тело девушки, умершей пять лет назад. Предположительно, к осквернению могилы может быть причастен бывший молодой человек девушки, которой она якобы часто снилась: сообщается, что он обратился к знахаркам, одна из которых посоветовала раскопать могилу и сжечь тело.
По данному факту возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.