Бывший министр финансов КБР стал фигурантом уголовного дела

НАЛЬЧИК, 21 авг – РИА Новости. Бывший министр финансов Кабардино-Балкарии Заур Лихов стал фигурантом уголовного дела о незаконной выдаче кредитов на сумму более 123 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее региональное МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего директора филиала одного из банковских учреждений и его заместителя, которых подозревают в том, что в 2012 году они, используя свои служебные полномочия, незаконно выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям около 20 кредитов на общую сумму 123,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Экс-банкиры заключены под стражу.

"Одним из фигурантов данного дела является бывший министр финансов республики Заур Лихов, который ранее работал директором филиала Россельхозбанка", — сказал собеседник агентства.

Лихов в июле текущего года был освобожден от должности министра финансов КБР, на которой он проработал с мая 2015 года.