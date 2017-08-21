Под Волгоградом пожарные всю ночь тушили степной пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Пожарные всю ночь боролись со степным пожаром в Городищенском районе Волгоградской области, его площадь составила около 15 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"На протяжении всей ночи спасательные службы боролись со степным пожаром в Городищенском районе Волгоградской области. Сообщение поступило о возгорании сухой травы в районе населенного пункта Бородино. Около 06:20 утра по мск пожар был локализован, его площадь составила около 15 тысяч гектаров", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что угрозы населенным пунктам и социально значимым объектам нет. Тушение пожара осложнялось сильным ветром, который постоянно в течение ночи менял направление и способствовал быстрому распространению огня. К тушению привлекались 60 человек и более 20 единиц техники. В настоящее время проводится проливка очагов возгорания, а также тлеющих участков.

В воскресенье 20 августа в Волгоградской области сообщили о ликвидации еще одного крупного природного пожара в районе населенных пунктов Гумрак и Каменный Буерак. Тогда площадь, пройденная огнем, превысила 900 гектаров.