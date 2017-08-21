В Нижнекамске мальчик утонул в бассейне, пока его мама уединилась с другом

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Семилетний мальчик утонул в бассейне сауны в Нижнекамске, после того, как мать оставила его без присмотра, уединившись со знакомым, возбуждено дело, сообщается на сайте СК РФ.

"Восемнадцатого августа в бассейне сауны по улице Химиков города Нижнекамска утонул 7-летний мальчик. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик с матерью пошли за ранцем в один из торговых центров, где женщина встретила знакомого. Затем они втроем направились в сауну, где взрослые после распития алкоголя уединились, предоставив ребенка самому себе. Отмечается, что администрация сауны предупреждала о том, что бассейн глубокий и вода в нем холодная. В результате через некоторое время женщина обнаружила мальчика лежащим на дне бассейна. Согласно результатам исследования, ребенок пробыл под водой от 10 минут до получаса.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также местонахождение матери. По данным следователей, женщина воспитывает еще четырех несовершеннолетних детей.