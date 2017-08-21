Мосгорсуд отменил арест части имущества экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение об аресте долей в капитале шести фирм, якобы подконтрольных экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в 235 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Между тем под арестом остаются денежные средства Маркелова на сумму около 60 миллионов рублей.
Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Депутату Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая, по мнению следствия, посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова находится под стражей.