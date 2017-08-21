Мосгорсуд отменил арест части имущества экс-главы Марий Эл

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки, в Басманном суде Москвы. Архивное фотоБывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки, в Басманном суде Москвы

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки, в Басманном суде Москвы. Архивное фотоБывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый в получении взятки, в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отменил решение об аресте долей в капитале шести фирм, якобы подконтрольных экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в 235 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Решение о наложении ареста на имущество отменить, ходатайство о принятии обеспечительных мер направить в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение", — огласила решение судья.

Между тем под арестом остаются денежные средства Маркелова на сумму около 60 миллионов рублей.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Депутату Кривашу заочно предъявлено обвинение в даче взятки, он, по словам следователя, объявлен в федеральный розыск. Выступившая, по мнению следствия, посредником во взяточничестве руководитель телеканала "12 регион" Наталия Кожанова находится под стражей.