Обвиняемый в коррупции экс-мэр Владивостока попросил Путина о защите

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, обвиняемый в коррупции, написал обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросил защитить его "ради справедливости", сообщается на станице Пушкарева в "ВКонтакте".
"Вы являетесь гарантом Конституции России, поэтому я обращаюсь к Вам не за лояльностью и снисхождением, а за защитой ради справедливости", — говорится в сообщении.
В обращении экс-мэр Владивостока называет обвинения против него надуманными, а свое дело сфабрикованным. При этом он заявляет, что "полностью посвятил себя работе на благо нашей Родины, на протяжении многих лет, не считаясь со своими интересами и интересами моей семьи".
Экс-главу Владивостока обвиняют в хищениях на 160 миллионов рублей и многомиллионной взятке. По версии следствия, с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил покупку стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".
Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получении взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.
Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.