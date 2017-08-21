Крымчанина осудили на 15 лет за контрабанду наркотиков с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчанин получил 15 лет строгого режима за контрабанду наркотиков с Украины, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
Шевчук пояснил, что его знакомый, проживающий на Украине, предложил ему быстрый заработок в размере 300 долларов США за то, чтобы переправить "посылку" на полуостров.
"Городским судом города Армянска в отношении гражданина Шевчука В.В. избрана мера наказания – лишение свободы сроком на 15 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Шевчук проходил по уголовному делу — контрабанда наркотических средств.
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