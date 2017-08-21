Суд по делу экс-губернатора Сахалина перенесли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – РИА Новости. Рассмотрение уголовного дела бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его подчиненных в понедельник отложили из-за госпитализации подсудимых, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В связи с рекомендациями медиков, сегодня заседание откладывается, оно продолжится 22 августа в 10:00 (02:00 мск)", — сказала судья Елена Поликина.

В самом начале судебного разбирательства бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов пожаловался на плохое самочувствие – головную боль, высокое давление и загрудинные боли. Присутствующий в зале суда фельдшер измерила ему давление и не рекомендовала участвовать в заседании. Давление у Хорошавина тоже оказалось чрезмерно повышенным. Медик посоветовала вызвать скорую помощь.

Прибывшие в суд врачи констатировали состояние средней степени тяжести у Икрамова и настояли на госпитализации. С ним в городскую больницу отправился и Хорошавин, также страдающий от высокого давления и загрудинных болей.

На одном из заседаний в июле Икрамов потерял сознание, а Хорошавин на ногах перенес инсульт, сообщала ранее его адвокат Ольга Артюхова.

Суд Южно-Сахалинска 6 марта начал рассмотрение уголовного дела в отношении Хорошавина, его советника Андрея Икрамова, бывшего заместителя председателя сахалинского правительства Сергея Карепкина и экс-министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николая Борисова. Сумма полученных ими взяток, по версии следствия, составляет 522 миллиона рублей.