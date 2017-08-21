Кемеровчанка забралась на гору ради селфи и не смогла спуститься сама

КЕМЕРОВО, 21 авг — РИА Новости. Сотрудники службы спасения города Кемерово пришли на помощь 23-летней местной жительнице, которая ради красивого селфи забралась на гору, но не смогла самостоятельно спуститься вниз, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел накануне на правом берегу реки Томь напротив завода "Кокс".

"Любовь делать селфи в необычных местах чуть не привела к трагедии: 23-летняя кемеровчанка, гуляя с подругой, решила сделать несколько красивых фотографий на фоне природы, поднялась на гору, а слезть самостоятельно не смогла. Кемеровские спасатели помогли молодой девушке спуститься со склона горы", — рассказали в службе спасения.

Прибывшие на место спасатели обвязали девушку страховкой и спустили вниз. Медицинская помощь "любительнице острых ощущений и красивых фото" не понадобилась, уточнили в пресс-службе.

Всего за прошедшую неделю кемеровские спасатели выезжали на 106 обращений от горожан. Один раз спасатели оказывали помощь сотрудникам соцзащиты, принимали участие в ликвидации ДТП. На помощь детям приходили четыре раза. За неделю спасено пять человек, сообщили в пресс-службе.