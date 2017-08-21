Катер с пятью пассажирами врезался в причал на башкирском водохранилище

УФА, 21 авг – РИА Новости, Рамиля Салихова. Во время сильного дождя маломерный катер с пятью пассажирами на большой скорости врезался в причал в Павловском водохранилище в Башкирии, в результате один человек погиб, один получил серьезные травмы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на понедельник в одном километре выше по течению от места базы отдыха "Павловский парк" в Павловском водохранилище Нуримановского района Башкирии. Маломерное судно – катер Амур-2 с подвесным двигателем, на борту которого находились 5 пассажиров, на скорости ударилось о металлические конструкции заброшенного причала.

"В результате происшествия 29-летний мужчина погиб, пострадал 25-летний мужчина, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован в уфимскую городскую клиническую больницу № 21", — сообщил представитель башкирского МЧС. О состоянии остальных пассажиров информации нет.

По предварительной версии, инцидент произошел из-за нарушения правил управления маломерными судами. Степень опьянения находившихся на борту устанавливается.

"Судоводителем были нарушены правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, производилось движение судна в неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка", — пояснил собеседник. На месте ликвидации работают 14 специалистов и 6 единиц техники.