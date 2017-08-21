В Хабаровске в доме, где взорвался газ, продолжают разбор завалов

ХАБАРОВСК, 21 авг — РИА Новости. Поврежденные конструкции и мусор убирают в пострадавшем подъезде многоквартирного жилого дома в Хабаровске, где в воскресенье, 20 августа, произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
"В понедельник в многоквартирном жилом доме по улице Бондаря в Хабаровске продолжаются аварийно-восстановительные работы. Силами управляющей компании, служб ЖКХ и спасательной службы города продолжен разбор поврежденных конструкций, мусора, оказывается адресная помощь населению", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время большинство людей вернулись в свои жилища. Жильцы верхних этажей временно поселились у родственников и знакомых до завершения аварийно-восстановительных работ.
В квартирах по правой стороне с седьмого по десятый этажи и в квартирах восьмого этажа будет проведено обследование конструкций, их оценят на безопасность проживания и предложат варианты восстановления. В ближайшие дни будет определена строительная организация для выполнения капитального ремонта.