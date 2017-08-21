На заседание суда по делу экс-губернатора Сахалина вызвали скорую помощь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – РИА Новости. Две бригады скорой помощи вызвали в понедельник на заседание суда по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его подчиненных, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд Южно-Сахалинска 6 марта начал рассмотрение уголовного дела в отношении Хорошавина, его советника Андрея Икрамова, бывшего заместителя председателя сахалинского правительства Сергея Карепкина и экс-министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николая Борисова. Сумма полученных ими взяток, по версии следствия, составляет 522 миллиона рублей.

С самого начала заседания Икрамов пожаловался на плохое самочувствие – головную боль и высокое давление. "У меня болит голова и уже давно держится высокое давление. Фельдшеры в СИЗО говорят, что им велено разрешать нам находиться на заседаниях суда, врачи ссылаются на прокуратуру и вас (судью). Это нарушение моих прав, прошу проверяющие органы разобраться. Я должен быть готов защищать себя с ясной головой, все-таки речь идет не о каком-нибудь штрафе, а о серьезном сроке", — сказал Икрамов.

О плохом самочувствии заявил и Хорошавин. Ранее на одном из заседаний суда в июле Икрамов потерял сознание, а Хорошавин, который тоже давно жалуется на давление и загрудинные боли, по словам его адвоката Ольги Артюховой, на ногах перенес микроинсульт.

Судья объявила перерыв, чтобы присутствующий в зале суда медик измерила давление у подсудимых. Фельдшер Ольга Никифорова констатировала, что она не рекомендует Икрамову принимать участие в заседании. Она также отметила, что Икрамов нуждается в медицинской помощи, поэтому необходимо вызвать "скорую".

"Он (Икрамов) жалуется еще и на загрудинные боли, поэтому его нужно отвезти в больницу, если что-то есть, его оставят там. Если нет, привезут назад в суд. Пока я дала ему только таблетку для снижения давления, на другие действия у меня полномочий нет", — сказала Никифорова.

Хорошавин тоже попросил "скорую". Судья постановила – вызвать две бригады.