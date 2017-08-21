В Кузбассе иномарка столкнулась с автомобилем ГИБДД

КЕМЕРОВО, 21 авг — РИА Новости. Кузбасские полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием легковой иномарки и патрульного автомобиля, в результате которого травмированы два инспектора ГИБДД, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Авария произошла в субботу днем на 64-м километре автодороги "Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол", где столкнулись легковой автомобиль Toyota Celica с патрульной машиной ДПС марки "Лада Гранта".

"Предварительно установлено, что 19-летний водитель Toyota не выбрал безопасную скорость движения в неблагоприятных погодных условиях, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с патрульным автомобилем. В результате столкновения травмированы двое инспекторов ГИБДД по Новокузнецку", — сказали в ведомстве.

Как уточнили в полиции, патрульный автомобиль двигался в качестве сопровождения с тремя автобусами в летний лагерь за детьми. В автобусах находились только водители. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"Напоминаем водителям, что при движении на высокой скорости по мокрой дороге возникает вероятность возникновения "водяного клина" — потери сцепления колес с дорогой и, как следствие, потеря контроля над управлением транспортным средством. В такой ситуации значительно возрастает риск совершения ДТП. Следите за скоростью и избегайте резких маневров", — добавили в ГУМВД.