Жителям подтопленных районов в Приморье направили более 30 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Более 30 миллионов рублей направлено в пострадавшие от подтопления районы Приморского края, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В Приморье ликвидируют последствия паводка, который подтопил семь районов края на прошлой неделе. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком.

В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено. Подтопленных паводком домов не осталось.

"Бюджетные ассигнования на оказание гражданам единовременной материальной помощи из федерального бюджета в размере более 30 миллионов рублей направлены через районные отделения "Почта России" для выплаты гражданам. Из них получено на руки на общую сумму свыше 19 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, аварийно-восстановительные работы, деятельность оценочных комиссий и работа по социальным выплатам населению в Приморье продолжаются.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, из краевого бюджета было выдано более 46 миллионов рублей разовой материальной помощи почти трем тысячам граждан.