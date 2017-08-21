На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на шесть километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 авг — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту шесть тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В понедельник утром по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 6 тысяч метров. Высота вулкана 4750 метров. Пепловое облако распространилось на 250 километров в северо-западном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

В краевом главке МЧС отметили, что выпадения пепла в жилых районах не зарегистрировано. Для авиации установлен повышенный "оранжевый" код опасности.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота — 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.