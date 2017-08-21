Подозреваемого в убийстве Драчева в Хабаровске также ищут в других регионах

ХАБАРОВСК, 21 авг — РИА Новости. Подозреваемого по делу о драке в Хабаровске, после которой скончался чемпион по пауэрлифтингу Андрей Драчев, начали искать и в других регионах Дальнего Востока, сообщил РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД России по городу Хабаровску Кирилл Блинов.

Ранее СУСК по региону опроверг опубликованную в ряде СМИ информацию о задержании подозреваемого.

"Ориентировки на подозреваемого разосланы в УМВД соседних регионов, поиски ведутся. Также ориентировки доведены до каждого патрульного экипажа в Хабаровском крае, проинформированы все участковые и оперативные сотрудники. Для поисков мужчины создана усиленная следственно-оперативная группа, куда вошли опытные сотрудники, раскрывавшие тяжкие и особо тяжких преступления", — сказал Блинов.

Он также уточнил, что погибший Драчев был зарегистрирован в городе Райчихинске Амурской области, проживал в Хабаровске.

По данным полиции, в 7 часов утра в воскресенье (00.00 мск) у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, отдыхавшими в кафе. В результате конфликта один из участников драки 31-летний чемпион мира и Европы Андрей Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Второй участник драки — 25-летний мужчина — с места происшествия скрылся.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи сообщали, что личность мужчины установлена, он также профессионально занимался спортом.