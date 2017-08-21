ХАБАРОВСК, 21 авг — РИА Новости. Следственный комитет опроверг появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что предполагаемый убийца чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева был задержан. Об этом сообщает СУСК РФ по региону в понедельник.

Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск подозреваемого в убийстве спортсмена.

"Мужчина находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание".

Андрей Драчев скончался после драки, произошедшей в 7 часов утра (00.00 мск) у одного из кафе в центре Хабаровска. В ходе конфликта спортсмен получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался. Причиной смерти, по предварительным данным, стала черепно-мозговая травма. Второй участник драки с места происшествия скрылся.