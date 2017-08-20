СМИ узнали о задержании подозреваемого в убийстве пауэрлифтера Драчева

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева был задержан в Хабаровске, сообщает местное информагентство Amur Media.

В центре Хабаровска у кафе "Галерея" произошла драка, в результате которой погиб 32-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Спортсмен выступал в категории до 120 килограммов, после завершения карьеры он занялся бодибилдингом.

По словам знакомых Драчева, на конфликт его спровоцировал один из отдыхавших в кафе молодых людей. Мужчины вышли на улицу, где между ними произошла драка. Драчев получил несколько ударов ногой в голову. Спортсмен был доставлен в больницу, однако спасти его врачам не удалось. Причиной смерти, по предварительным данным, стала черепно-мозговая травма. Второй участник драки, мужчина 1992 года рождения, с места происшествия скрылся, но следователям удалось установить его личность.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".