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Происшествия

В ГД призвали усилить контроль за школами единоборств, после смерти Драчева

22:0620.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фотоПленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. После убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева необходимо усилить контроль за школами новых видов единоборств, заявил депутат Госдумы, член Центрального​ штаба ОНФ Михаил Старшинов.

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев
© Фото : аккакунт Артема Баснина в сети facebook
В Хабаровске в уличной драке убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

"На мой взгляд, пора всерьез задуматься над тем, насколько мы вообще адекватно оцениваем возникшую угрозу и опасность от широкого распространения новых видов единоборств. Примеров, когда их представители считают возможным использовать свои навыки для разрешения любого конфликта, становится все больше", — сказал Старшинов журналистам в воскресенье.

Депутат привел в качестве примера опыт советского прошлого, когда "одни секции восточных единоборств были вообще под запретом, а другие находились под жесточайшим надзором со стороны правоохранительных органов, включая КГБ". Парламентарий пояснил, что призывает сейчас не запрещать что-либо, "а задуматься над тем, почему такое внимание тогда было уделено этому вопросу".

"На сегодняшний день мы видим чуть ли не повальное увлечение молодежи смешанными единоборствами, боями без правил и так далее. Конечно, если это в чистом виде спорт, плохого в этом ничего нет. Однако государство практически не уделяет никакого внимания деятельности таких секций, а здесь необходим самый тщательный контроль", — считает политик.

В частности, Старшинов считает, что представители власти должны отчетливо понимать, "что там внушается молодым людям, какой тренерский состав".

"Считаю, что сложившаяся ситуация в этой сфере должна всерьез обеспокоить чиновников профильных ведомств. Мы с коллегами по ОНФ рассмотрим возможность обращения в государственные органы — возможно, в Минспорт, МВД или Генеральную прокуратуру — чтобы привлечь их внимание к этому и сподвигнуть к принятию действенных мер", — подчеркнул он.

Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев
Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев

Политик также подчеркнул, что "государство и правоохранители должны давать объектовую и адекватную тяжести содеянного такими горе-мастерами оценку".

По данным полиции, в 7 часов утра в воскресенье (00:00 мск) у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, отдыхавшими в кафе. В результате конфликта один из участников драки — 31-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев — получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки — 25-летний мужчина — с места происшествия скрылся.

Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". СК сообщал, что личность мужчины установлена, он также профессионально занимался спортом.

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