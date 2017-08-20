В посольстве Италии рассказали о состоянии отравившихся в Москве туристов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Большинство из 22 итальянских туристов, отравившихся в одном из московских ресторанов, чувствуют себя на данный момент нормально, вечером в воскресенье они отправляются домой, заявили РИА Новости в посольстве Италии в России.

Ранее источник в Роспотребнадзоре сообщил РИА Новости, что 22 туриста из Италии отравились в московском ресторане "Есенин" в субботу. Представитель отеля "Бородино", расположенного на Русаковской улице, пояснил РИА Новости, что итальянским туристам стало плохо в гостинице, но отравились они "в другом месте". Ресторан "Есенин" находится на Лубянке.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, никому из итальянских туристов не потребовалась госпитализация.

"Мы проверили ситуацию, туристы чувствуют себя сейчас более или менее нормально, и, как и было запланировано, они вечером (в воскресенье) вылетают обратно в Италию. Отравление получили по меньшей мере 22 туриста", — отметили в пресс-службе посольства.