Туристам, отравившимся в ресторане в Москве, госпитализация не понадобилась

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Никому из итальянских туристов, отравившихся в одном из столичных ресторанов, не потребовалась госпитализация, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее источник в Роспотребнадзоре сообщил РИА Новости, что 22 туриста из Италии отравились в московском ресторане "Есенин" в субботу. Представитель отеля "Бородино", расположенного на Русаковской улице, сообщил РИА Новости, что итальянским туристам стало плохо в гостинице, но отравились они "в другом месте". Ресторан "Есенин" находится на Лубянке.

"Были обращения, скорая приехала быстро. Никому госпитализация не понадобилась", — отметили в пресс-службе.