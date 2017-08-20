Появилось видео драки, в которой погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Драчев

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В сети появилось видео драки, во время которой был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

На записи, выложенной в Youtube, видно, как неизвестный нападает на спортсмена. Через некоторое время пауэрлифтер падает, однако нападавший продолжает наносить удары.

Ранее в Следственном комитете России по Хабаровскому краю сообщили, что Андрей Драчев скончался от черепно-мозговой травмы после драки около кафе в Хабаровске. Напавший на спортсмена скрылся с места преступления, его личность установлена, ведутся его поиски. Возбуждено уголовное дело.

Андрей Драчев обладает титулами чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу. 32-летний спортсмен выступал в категории до 120 килограммов. После завершения карьеры он занимался бодибилдингом.